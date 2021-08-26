НБУ отнес Проминвестбанк в категорию проблемных из-за нарушения норматива NSFR

Национальный банк Украины (НБУ) отнес Проминвестбанк (ПИБ, Киев) к категории проблемных за нарушение норматива коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR с апреля 2021 года.

Соответствующее решение было принято НБУ 11 мая, свидетельствуют данные, приведенные Проминвестбанком при рассмотрении Окружного админсуда города Киева в деле против ЗАО "Фортуна", связанном с Игорем Коломойским, сообщил информационный ресурс "Финбаланс" с ссылкой на госреестр.

Указывается, что ПИБ в течение 120 дней должен привести показатель NSFR в норму.

Национальный банк Украины отказался комментировать текущий статус ПИБа, ссылаясь на банковскую тайну.

"Информация о банках или клиентов банков, собирается от банков при осуществлении банковского надзора, составляет банковскую тайну и не подлежит разглашению. (...) Решение Национального банка Украины об отнесении банка к категории проблемного является банковской тайной", - сообщила пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, НБУ с 1 апреля 2021 года ввел NSFR-норматив на уровне 80% с поэтапным повышением до 100% в апреле 2022 года.

Проминвестбанк нарушал указанный норматив на начало апреля (29,45%), мая (27,43%), июня (27,49%) и июля (28,37%). В то же время, по состоянию на 1 августа ПИБ не нарушал норматив и показатель коэффициента чистого стабильного финансирования составил 98,13%.

ПАО "Проминвестбанк" создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем ПИБа в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (29,079 млрд грн) Проминвестбанк занимал 14-е место среди 73 действовавших банков.