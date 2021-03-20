Экономика

11:43 20.03.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении двух российских банков - "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - сроком на три года.

Соответствующий указ №107/2021 от 19 марта 2021 года опубликован на сайте главы государства,

Так, согласно документу, на три года продлеваются санкции в отношении:

- Акционерное общество "Сбербанк" (АО "СБЕРБАНК"), код ЕГРПОУ - 25959784, дата регистрации - 15.06.2001г, местонахождение юридического лица - Украина, 01601, г.Киев, ул. Владимирская, д.46;

- Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), код ЕГРПОУ - 00039002, дата регистрации - 26.08.1992г., местонахождение юридического лица - Украина, 01001, г.Киев, ул. Малоподвальная, д. 8.

Ограничительные меры предусматривают предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

В решении СНБО от 11 марта 2021 указано, что предложения о введении санкций против двух российских банков внес Национальный банк Украины. Так, Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины во время заседания 11 марта продлил санкции против двух российских банков, которые должны были закончиться 19 марта, еще на три года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Теги: #снбо #проминвестбанк #зеленский #сбербанк
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