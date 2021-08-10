Экономика

15:59 10.08.2021

Суд признал недействительной продажу принадлежащих российскому ВЭБу акций Проминвестбанка

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Суд признал недействительной продажу принадлежащих российскому ВЭБу акций Проминвестбанка

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу российского Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ) к Министерству юстиции, бирже ПФТС и ФК "Фортифай", отменил решение Хозсуда города Киева от 11 февраля и признал недействительной продажу принадлежащих ему 99,77% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев).

Согласно Единому госреестру судебных решений, на которое ссылается информационный ресурс "Финбаланс", соответствующее постановление суд вынес 5 августа.

Указывается, что суд причиной удовлетворения иск стала уценка акций Проминвестбанка на 25% из-за которой, согласно суду, акции в апреле 2020 года были проданы по заниженной цене.

Кроме того, покупатель акций - ФК "Фортифай" не согласовала с Нацбанком Украины приобретение существенного участия в банке.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая принадлежавший ВЭБу Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

В мае 2019 года сначала пристав-исполнитель, а потом и Киевский суд посчитали акции Проминвестбанка российской госсобственностью, хотя ВЭБ неоднократно заявлял, что госкорпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации.

Акции Проминвестбанка были выставлены на продажу.

ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж впредписал Украине приостановить продажу акций ПИБа.

Однако, несмотря на это решение, в марте 2020 года пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан в рамках исполнительного производства на торгах украинской фондовой биржи.

Теги: #вэб #пиб #суд
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