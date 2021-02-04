Экономика

14:29 04.02.2021

Верховный суд снял арест с акций ПИБа, разблокировал его средства

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Верховный суд снял арест с акций ПИБа, разблокировал его средства

Верховный суд 27 января удовлетворил кассационную жалобу ПАО "Проминвестбанк", отменил решения судов предыдущих инстанций, постановил снять арест с акций финучреждения и разблокировать его средства на счетах Национального банка Украины и других банков, сообщило издание "Финклуб" в четверг.

Согласно Единому госреестру судебных решений, соответствующее решение обжалованию не подлежит.

Верховный суд также постановил взыскать с ответчика ООО "Крым Дивелопмент" 4,2 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 10 марта 2020 года удовлетворил заявление ООО "Крым Дивелопмент" (неоднократно упоминалось в СМИ как юридическое лицо, связанное с бизнесменом Игорем Коломойским – ИФ) по обеспечению иска к ПИБу и постановил арестовать акции и средства банка на счетах в НБУ и других банках Украины, а также запретить банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию. 

Северный апелляционный хозсуд 1 сентября 2020 года оставил это решение без изменений. 

ПАО "Проминвестбанк" создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, приобретя пакет его акций в размере 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (28,855 млрд грн) Проминвестбанк занимал 15-е место среди 74 действовавших банков.

Теги: #арест #пиб #суд
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