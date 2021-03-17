Экономика

19:39 17.03.2021

Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского ветировать закон о создании Бюро экономической безопасности

2 мин читать
Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского ветировать закон о создании Бюро экономической безопасности

Основатели Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины".

В своем заявлении, обнародованном в среду, основатели Центра отмечают, что форма и содержание документа демонстрируют некомпетентность и имитацию вместо решения насущных проблем.

"Сама идеология принятого закона является некорректной. Его целью должно быть определение основ государственной политики в сфере противодействия экономической преступности. Такая государственная политика должна избавиться от практики "запугивания" бизнеса и строиться на вмешательстве в предпринимательскую деятельность лишь тогда, когда очевидна и реальна угроза интересам общества или других субъектов предпринимательства", - указывают соучредители Центра.

Они добавляют, что закон "содержит много неоднозначных и непонятных формулировок", в частности, особое беспокойство у основателей Центра вызывает порядок формирования комиссии для отбора руководителя БЭБ.

"Трех членов комиссии назначает правительство, еще трех - СНБО, который возглавляет президент. И трех - Верховная Рада Украины. То есть при действующих политических условиях вся комиссия так или иначе будет контролироваться Банковой. Это очень удобно - с одной стороны, можно прикрыться конкурсом и снять с себя политическую ответственность за назначение, а с другой - получить полностью подконтрольного руководителя БЭБ", - говорится в заявлении.

В нем отмечатеся, что полномочия для противодействия экономической преступности остаются у Нацполиции, ГБР, СБУ, а не только в новом Бюро, что создает угрозу дублирования функций и политического "жонглирования делами".

Теги: #президент #вето #вэб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 16.03.2021
Почти каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах - соцопрос

Почти каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах - соцопрос

12:22 13.03.2021
В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

20:51 12.03.2021
В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

19:20 12.03.2021
Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

07:21 12.03.2021
Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

05:42 11.03.2021
Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

12:49 05.03.2021
Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

20:03 04.03.2021
Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

15:23 04.03.2021
Почти четверть украинцев поддержала бы на президентских выборах Зеленского - соцопрос

Почти четверть украинцев поддержала бы на президентских выборах Зеленского - соцопрос

14:30 04.03.2021
Почти четверть украинцев поддержала бы на президентских выборах Зеленского - соцопрос

Почти четверть украинцев поддержала бы на президентских выборах Зеленского - соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Официальные курсы Национального банка Украины на 18 марта

Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС с 20 марта – Госпродпотребслужба

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Трейдеры с 17 марта смогут свободно выбирать единую таможенную декларацию – Гостаможня

"Энергоатом" через суды хочет взыскать с "ГарПока" около 9 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Официальные курсы Национального банка Украины на 18 марта

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,72 грн/$1

АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 274 млн грн, компания обжалует решение в судебном порядке

Киевский РЦ "Блокбастер" в 2020 году получил 2,8 млн грн чистого убытка

Украина за два месяца увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ из-за обвинений в использовании Россией химоружия

Сын экс-владельца "1+1" Роднянский подал декларацию на должность члена набсовета Ощадбанка

Законопроект о рынке земли противоречит национальным интересам Украины - Тимошенко

"Укрзализныця" запустит около 30 новых летних маршрутов в 2021 г.

Кабмин назначил главу правления "Украинской биржи" замминистра инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА