АМКУ начал рассмотрение дела об опосредованном приобретении "Метинвестом" ДМК корпорации "ИСД"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой "Метинвест" целостного имущественного комплекса (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

"Распоряжением председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного от 10 февраля 2021 года №01/35-р начато рассмотрение дела о концентрации №126-25/7-21-ЭК через опосредованное приобретение в собственность компанией Metinvest BV (Гаага, Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса, совокупно обеспечивающие хозяйственную деятельность по производству и реализации металлопродукции, принадлежащих ПАО "ДМК", - констатируется в официальном документе АМКУ в четверг.

Как сообщалось, АМКУ 28 января 2021 года предоставил разрешение крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" (Киев) на приобретение ЦИК "ДМК". Тогда АМКУ пояснил это решение тем, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Ранее акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на общую сумму 8 млрд 175 млн 857,2 тыс. грн. Такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров ДМЗ 2 сентября 2020 года.

Кроме того, Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление суд вынес 16 октября 2020 года, управляющим санацией назначен Алексей Сокол.

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" составляли 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".