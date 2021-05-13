В "Батькивщине" инициируют создание ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников Госкосмоса

Народный депутат Сергей Тарута (фракция "Батькивщина") инициирует создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4 ".

Соответствующий проект постановления №5477 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.

По мнению автора проекта постановления, ВСК должна также расследовать факты доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий, а также незаконных передач, продаж и иного отчуждения технологий в космической отрасли.

Согласно пояснительной записке к документу за последние двадцать лет Украина потратила на государственные (национальные) проекты в космической отрасли около $2 млрд., однако ни один из приоритетных проектов так и не был завершен. Украина не имеет никакого спутника на орбите, а из 33 предприятий, которые были в подчинении Государственного космического агентства (ГКА), действующих осталось девять.

По результатам 2020 года предприятия космической отрасли государственного сектора экономики получили более 1 млрд грн. чистого убытка.

В 2007 году Кабинет Министров Украины принял постановление №696 "О мерах по созданию национальной спутниковой системы связи", которым предусматривалось создание первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Лыбидь".

В декабре 2009 г. ГП "Укркосмос" (исполнитель проекта) и Канадское экспортное агентство (КЭА) заключили кредитный договор, согласно которому "Укркосмос" привлекло от КЭА кредит на общую сумму более $ 292, 4 млн. под 3,2% годовых.

Планировалось, что до конца 2011 года украинский "Лыбидь" гарантирует прямую телевизионную трансляцию и высокоскоростной интернет-доступ, однако запуск спутника на ракетоносителе "Зенит 3SLB" (с космодрома «Байконур», Российская Федерация - ИФ) неоднократно откладывался. В сентябре 2017 исполнитель по контракту компания MDA (Канада – ИФ) , в одностороннем порядке разорвала контракт с "Укркосмосом".

Рассмотрение жалобы «Укракосмоса» в Арбитраже (2018-2020 гг.) завершилось «фактически победой MDA» («Укркосмосу» возмещено только $ 5,9 млн., из которых $ 2, 3 млн. возвращено MDA за арбитражные расходы). По состоянию на конец 2019 года правительство выплатило полную сумму кредита, гривневый эквивалент которой превысил 6 млрд грн.

Как следует из пояснительной записки, в настоящее время спутник находится в РФ и за его хранение Украина платит 1 млн. грн. ежемесячно, а общие затраты на проект из государственного бюджета уже достигли $ 350 млн.

Проект создания космического ракетного комплекса "Циклон-4" осуществлялся в 2004-2016 гг. в соответствии с договором между Украиной и Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара от 21 октября 2003 г. В июле 2015 г. президент Бразилии Дилма Русеф, без согласования с парламентом страны в одностороннем порядке денонсировала договор и работа по проекту "Циклон-4" прекратилась в июле 2016 г.

"Несмотря на то, что со времени денонсации договора прошло почти пять лет, никаких реалистичных вариантов по компенсации потерь Украины, которые достигли $ 672 млн. нет. В частности, до сих пор не определена правовая позиция Украины относительно ликвидации бинациональной компании "Алкантара Циклон Спейс", а оборудование и техническая документация, созданные в рамках этого проекта на территории Украины, стоимостью $ 211, 1 млн., сохраняются без определения их правового статуса и инвентаризации",- отмечается в пояснительной записке.