Суд открыл дело о банкротстве ИСД - СМИ

Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по искам компании Indumet (Люксембург) и Днепровского меткомбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) к корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) об открытии дела о банкротстве.

Как сообщает издание Finbalance, определение об открытии дела о банкротстве ИСД по инициативе компании Indumet суд принял 30 марта.

Вместе с тем в Едином госреестре судебных решений соответствующее определение суда к настоящему времени не обнародовано.

Как сообщалось, Хозсуд Донецкой области проводил подготовительную работу для возбуждения дела о банкротстве ИСД по иску Indumet, которую связывают с российским Внешэкономбанком (ВЭБ). Согласно поясняющей части к постановлению суда от 29 января, обнародованному 2 февраля текущего года, в Хозсуд Донецкой области поступило заявление Indumet об открытии производства по делу о банкротстве ИСД. При этом в этот же суд 3 февраля 2021 года поступило еще одно исковое заявление от 2 февраля о возбуждении дела о банкротстве ИСД – от ДМК.

Ранее миноритарный совладелец ИСД, народный депутат Сергей Тарута обвинил руководство российского ВЭБа в нарушении договоренностей относительно развития компании и осуществления планов по ее банкротству. По его словам, "россияне скупили кредиторку, в том числе и компания Indumet, которая создана и аффилирована с ВЭБ".

Как сообщалось, Тарута создал ИСД в 90-е годы со своим партнером Виталием Гайдуком. Впоследствии к ним присоединился россиянин Олег Мкртчан. После финансового кризиса 2008 года холдинг оказался в затруднительном положении. Вследствие этого контрольный пакет акций ИСД - 50% + 2 акции - в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов при финансовой поддержке ВЭБа. Собственниками 49,99% акций остались Тарута и Мкртчан.

В декабре 2013 года председатель ВЭБа Владимир Дмитриев заявлял, что банк помог ряду российских инвесторов приобрести ИСД - инвестиции составили около $8 млрд.

"Причем речь идет и об ИСД, и о "Запорожстали", где мы вместе с одним из крупнейших бизнесменов Украины Ринатом Ахметовым управляем этим комбинатом", - сказал тогда председатель Внешэкономбанка.

ИСД была основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства, ИСД утратил контроль над этим предприятием.