Экономика

16:30 27.01.2021

"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

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"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

 ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") на аукционе по двухсторонним договорам на Украинской энергетической бирже (УЭБ) в среду реализовал 93 856 МВт-час, или 80,5%, предложенной электроэнергии возобновляемых источников с периодом поставки 1-28 февраля 2021 года, сообщается в аукционном бюллетене на сайте УЭБ.

В ходе аукциона реализована э/э по 20 позициям разных суточных графиков поставок лотами от 1 до 50 МВт-ч по ценам от 1393,99 грн/МВт-ч до 1608,16 грн/МВт-ч.

Наиболее низкая средневзвешенная цена зафиксирована на э/э базовой нагрузки – 1452,27 грн/МВт-ч, наиболее высокая – на э/э с поставкой с 9:00 до 16:00 – 1598,51 грн/МВт-ч.

Покупателями э/э на аукционе стали 14 компаний: ГП "НЭК "Укрэнерго", ООО "Де Трейдинг", ООО "Д. Трейдинг", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "Автобансервис", ООО "Энерджи трейдинг групп", ООО "Юг Энерго Сбыт", ООО "Солди инфинити", ООО "Николаевская электропоставляющая компания", ООО "ЗТМК", ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "ПЭК", ООО "Стелла энерджи", ООО "Павэр инжиниринг".

Как сообщалось, "ГарПок" на аукционе на УЭБ 21 января продал 95,7% предложенного объема 83 664 МВт-ч электроэнергии возобновляемых источников с периодом поставки 1-28 февраля по ценам от 1381,83 грн/МВт-ч до 1595,00 грн/МВт-ч.

Самая низкая средневзвешенная цена была зафиксирована на э/э базовой нагрузки – 1395,80 грн/МВт-ч, самая высокая – на э/э с поставкой с 8:00 до 17:00 – 1581,75 грн/МВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Украинской объединенной энергосистеме на торгах на 28 января составила 1625,08 грн за 1 МВт-ч.

Кабинет министров постановлением №1002 от 28 октября внес изменения в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, согласно которым "ГарПок" получил право самостоятельно определять объемы электроэнергии для выхода на торги и графики поставок.

 

Теги: #электроэнергия #гарпок
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