"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о досрочном полном выкупе евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309 млн 192,058 тыс., выполнив свои обязательства, взятые при проведении реструктуризации задолженности в октябре 2019 года.

Согласно распространенному во вторник пресс-релизу компании, погашение осуществлено 26 января 2021 года.

При этом напоминается, что в октябре 2019 года "Интерпайп" объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена новым выпуском еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму $400 млн.

В течение прошлого года компания осуществила серию частичных погашений еврооблигаций: в январе – на $98,5 млн, в августе – на $97 млн, в октябре – на $32,4 млн, в декабре - $74,82 млн. 26 января 2021 года компания осуществила последнее погашение в размере $6,5 млн. Кроме того, компания выплатила $90,8 млн банковского долга.

"Компания успешно завершила сложный этап, досрочно погасив задолженность на общую сумму $400 млн. После реструктуризации компания направляла все свободные средства на погашение долга перед кредиторами. Сейчас финансовое состояние "Интерпайпа" устойчивое и стабильное, это позволяет нам начать новую страницу и сосредоточиться на выполнении стратегии развития компании", - прокомментировал ситуацию директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов, которого цитирует пресс-служба.

Согласно биржевому сообщении Interpipe Holdings Plc от 15 января текущего года, компания известила держателей облигаций о решении 26 января этого года осуществить очередное частичное погашение евробондов-2024 на сумму $6 млн 472,126 тыс.

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения существующих новых облигаций ранее был обозначен 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязалась в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

ТКК "Интерпайп" в январе-сентябре 2020 года получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере $60,71 млн.

EBITDA компании за девять месяцев прошлого года составила $216,39 млн, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% - до $660 млн, капинвестиции - на 34%, до $27 млн. Чистый долг компании достиг минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.