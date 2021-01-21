Снижение тарифов для операторов ГРС может затруднить их расчеты с ОГТСУ – профильная ассоциация

Снижение Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ), тарифов для 14 операторов газораспределительных сетей (ГРС) на 3,5- 30% с 1 февраля может негативно сказаться на их расчетах с Оператором ГТС Украины (ОГТСУ).

Об этом заявил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов в ходе экспертных дискуссий о рынке газа в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и в Украинском кризисном медиа центре (УКМЦ) в четверг.

"В наших тарифах существенную часть составляют тарифы на приобретение технологического газа, и если оператор не будет иметь финансовой способности покрыть эти затраты, это станет проблемой по всей цепочке доставки, в частности, проблемой Оператора ГТС, финансовое состояние которого очень важно для обеспечения транзита газа", ‒ сказал он.

Как считает глава ассоциации, давление на НКРЭКУ со стороны политических сил в части установления каких-либо ограничений верхних границ тарифов операторов ГРС является недопустимым, так как подобная практика не отвечает действующему законодательству.

"У нас верхнее ограничение цен, или так называемый price cap, перехлестнулось в отрасль, где это в принципе невозможно, как раз на естественные монополии. Деятельность операторов систем распределения газа регулируется несколькими законами, законом о субъектах естественных монополий, о ценах и ценообразовании, о рынке природного газа, о регуляторе. Тариф должен быть экономически обоснованным, то есть покрывать обоснованный уровень затрат. Эти тарифы проходили публичное обсуждение на местах, на площадках регулятора, и полученные от регулятора замечания были учтены", ‒ подчеркнул Сенектутов.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале отметил, что регулятор таким образом поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. При этом он обратил внимание, что установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн/куб. м не означает, что он будет одинаковый для всех.

"НКРЭКУ определила самую высокую границу тарифа, но для десятков компаний эта сумма будет намного ниже", – написал премьер.

Вместе с тем, по его словам, в ближайшее время в парламент будет подана законодательная инициатива, которая будет способствовать уменьшению разницы в тарифах между разными газораспределительными компаниями и установлению справедливого тарифа на распределение газа для всех.

Ранее НКРЭКУ разработала проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов ГРС, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м (без НДС).