Экономика

14:43 20.01.2021

Газсбыты начали обращаться в "Нафтогаз" за газом для бытовых потребителей

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Газсбыты начали обращаться в "Нафтогаз" за газом для бытовых потребителей

Газосбытовые компании направили в адрес предприятий группы "Нафтогаз" письма относительно заключения договоров купли-продажи природного газа для его последующей реализации бытовым потребителям (населению) по установленной Кабинетом министров предельной цене 6,99 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из ГТС).

Согласно ряду писем, текстом которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", газсбыты указывают желаемую цену покупки газа в 6 тыс. 655,35 грн за 1 тыс. куб. м и плановые объемы его поставки населению на февраль и март 2021 года.

По данным агентства, стороны уже в среду должны начать обсуждение с "Нафтогазом" условий заключения договоров.

Ранее, утром в среду, "Нафтогаз" сообщил, что группа в лице оптового поставщика газа ООО "Нафтогаз Трейдинг" готова обеспечить необходимый ресурс газосбытовым компаниям для нужд населения с двумя вариантами оплаты.

Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене при условии, что газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, и по итогам каждого месяца информировать "Нафтогаз" об объемах, направленных непосредственно на нужды населения.

Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться. Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, что даст возможность создать единую государственную базу данных. В будущем эта база позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.

Второй вариант: если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, он сможет приобретать газ по рыночной цене у "Нафтогаз Трейдинг" с банковской гарантией оплаты или по предоплате. При этом средняя цена газа в январе колеблется от 6,831 тыс. грн до 7,417 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС). Также "Нафтогаз" планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.

В случае когда поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка – поставщик "последней надежды"; (ППН), которым является ООО "ГПК "Нафтогаз Украины". В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

Теги: #нафтогаз #газ #газсбыты #тарифы
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