Члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов готовы поставлять газ населению в пределах установленных Кабмином 6,99 грн/куб. м

Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющая 30 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии, подтвердила готовность своих участников обеспечить поставки газа населению по цене в пределах 6,99 грн/куб. м, установленных кабинетом министров.

"Газоснабжающие компании, интересы которых представляет ассоциация, будут выполнять решение правительства относительно временно установленной граничной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за куб. м", – сообщила АПЭ в пресс-релизе в понедельник.

Согласно релизу, члены АПЭ гарантируют своим клиентам бесперебойные поставки природного газа во время действия ограничений, внедренных правительством с 1 февраля 2021 года, а также не будут осуществлять штрафные начисления.

Вместе с тем в ассоциации считают, что правительство при разработке мер защиты потребителей в условиях пандемии не учло опыт внедрения антикризисных мер в европейских странах, которые "зеркально поддерживали как потребителей, так и производителей, а также поставщиков ресурса".

Члены ассоциации выразили убежденность, что одним из наиболее эффективных решений в ситуации роста цен на газ на мировых рынках было бы увеличение адресных субсидий для уязвимых потребителей. Другим действенным антикризисным механизмом, по мнению АПЭ, была бы продажа добытого в Украине газа по льготной цене всем поставщикам, работающим с населением с ограничением их маржи.

В соответствии с информацией на сайте ассоциации, ее участниками являются "Винницагаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Закарпатгаз Сбыт", "Запорожгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт", "Полтавагаз", "Херсонрегионгаз", "Кременчукгаз-поставка", "Ивано-Франковскгаз Сбыт", "Киевоблгаз Сбыт", "Львовгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Ривнегаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Тернопольоблгаз", "Черкассыгаз Сбыт", "Одессагаз-поставка", "Укргазпродакшн", "Харьковгаз Сбыт", "Хмельницькгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "ЙЭ Энергия", торговый дом "Лубныгаз", "Экотехноинвест", "Скела Терциум", "Газ-ойл Групп", "Луганскгаз Сбыт".

Согласно информации проекта "Газправда", в частности, предложение ООО "Полтавагаз Сбыт" на январь составляло 8,91 грн/куб. м, ООО ТД "Лубныгаз" – 8,98 грн/куб. м, ООО "Черкассыгаз Сбыт" – 9,51 грн/куб.м.

Минимальная цена – 6,99 грн/куб. м., на которую ориентирвался Кабмин, устанавливая уровень ограничения, была предложена ООО "Газ Ап".

Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник 18 января Кабинет министров по поручению президента Украины утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Ранее, после заявлений о намерении ввести госрегулирование цены газа, НАК "Нафтогаз" заявил о готовности поставлять населению газ в пределах этой цены. Максимальная цена, по которой поставляется газ населению в январе, сформировалась на уровне 10 грн/куб. м.