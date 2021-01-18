Экономика

18:14 18.01.2021

Члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов готовы поставлять газ населению в пределах установленных Кабмином 6,99 грн/куб. м

2 мин читать
Члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов готовы поставлять газ населению в пределах установленных Кабмином 6,99 грн/куб. м

Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющая 30 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии, подтвердила готовность своих участников обеспечить поставки газа населению по цене в пределах 6,99 грн/куб. м, установленных кабинетом министров.

"Газоснабжающие компании, интересы которых представляет ассоциация, будут выполнять решение правительства относительно временно установленной граничной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за куб. м", – сообщила АПЭ в пресс-релизе в понедельник.

Согласно релизу, члены АПЭ гарантируют своим клиентам бесперебойные поставки природного газа во время действия ограничений, внедренных правительством с 1 февраля 2021 года, а также не будут осуществлять штрафные начисления.

Вместе с тем в ассоциации считают, что правительство при разработке мер защиты потребителей в условиях пандемии не учло опыт внедрения антикризисных мер в европейских странах, которые "зеркально поддерживали как потребителей, так и производителей, а также поставщиков ресурса".

Члены ассоциации выразили убежденность, что одним из наиболее эффективных решений в ситуации роста цен на газ на мировых рынках было бы увеличение адресных субсидий для уязвимых потребителей. Другим действенным антикризисным механизмом, по мнению АПЭ, была бы продажа добытого в Украине газа по льготной цене всем поставщикам, работающим с населением с ограничением их маржи.

В соответствии с информацией на сайте ассоциации, ее участниками являются "Винницагаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Закарпатгаз Сбыт", "Запорожгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт", "Полтавагаз", "Херсонрегионгаз", "Кременчукгаз-поставка", "Ивано-Франковскгаз Сбыт", "Киевоблгаз Сбыт", "Львовгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Ривнегаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Тернопольоблгаз", "Черкассыгаз Сбыт", "Одессагаз-поставка", "Укргазпродакшн", "Харьковгаз Сбыт", "Хмельницькгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "ЙЭ Энергия", торговый дом "Лубныгаз", "Экотехноинвест", "Скела Терциум", "Газ-ойл Групп", "Луганскгаз Сбыт".

Согласно информации проекта "Газправда", в частности, предложение ООО "Полтавагаз Сбыт" на январь составляло 8,91 грн/куб. м, ООО ТД "Лубныгаз" – 8,98 грн/куб. м, ООО "Черкассыгаз Сбыт" – 9,51 грн/куб.м.

Минимальная цена – 6,99 грн/куб. м., на которую ориентирвался Кабмин, устанавливая уровень ограничения, была предложена ООО "Газ Ап".

Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник 18 января Кабинет министров по поручению президента Украины утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Ранее, после заявлений о намерении ввести госрегулирование цены газа, НАК "Нафтогаз" заявил о готовности поставлять населению газ в пределах этой цены. Максимальная цена, по которой поставляется газ населению в январе, сформировалась на уровне 10 грн/куб. м.

Теги: #газ #апэ #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 18.01.2021
Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

17:10 18.01.2021
"Центрэнерго" запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

"Центрэнерго" запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

15:23 18.01.2021
Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

15:21 18.01.2021
НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

15:06 18.01.2021
Газпром бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки

Газпром бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки

14:01 18.01.2021
Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

12:43 18.01.2021
Правительство сможет убедить МВФ в соответствии мер на газовом рынке программе stand by, считает премьер

Правительство сможет убедить МВФ в соответствии мер на газовом рынке программе stand by, считает премьер

12:22 18.01.2021
Ощадбанк внедрил возможность заключения в его отделениях контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа населению

Ощадбанк внедрил возможность заключения в его отделениях контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа населению

11:21 18.01.2021
Зеленский приветствует постановление о снижении тарифов на газ

Зеленский приветствует постановление о снижении тарифов на газ

11:14 18.01.2021
Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сельхозпроизводство в Украине в 2020г упало на 11,5% - статистика

Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

Правительство Украины начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Правительство сможет убедить МВФ в соответствии мер на газовом рынке программе stand by, считает премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Сельхозпроизводство в Украине в 2020г упало на 11,5% - статистика

Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

Авиакомпания МАУ подготовила самолеты для перевозки вакцин

Правительство Украины начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Потребнастроения украинцев в 2020 г. упали на 26,3 п. – исследование

"Прогрестех-Украина" привлечена к программе по возобновлению полетов Boeing 737 MAX

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

Шмыгаль рассчитывает на введение накопительной пенсионной системы в Украине в 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА