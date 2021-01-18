Экономика

10:24 18.01.2021

Премьер Украины уверен в готовности "Нафтогаза" принять на ППН всех бытовых потребителей страны

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Премьер Украины уверен в готовности "Нафтогаза" принять на ППН всех бытовых потребителей страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден в готовности "Нафтогаза Украины" поставлять всем бытовым потребителям (населению) страны природный газ, как поставщик "последней надежды" (ППН), в случае отказа других сбытовых компаний продавать газ по 6,99 грн за куб. м.

"Нафтогаз" готов к таким ситуациям. То есть, если идет отказ кого-то поставлять по данной цене, то "Нафтогаз", как поставщик последней надежды по 6,99 грн за куб. м будет поставлять газ людям", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер вновь подчеркнул, что Украина не отказывается от либерализации на рынке природного газа для населения, но этот сегмент рынка начал работу только с августа прошлого года, и еще не в полной мере сбалансирован.

"В частности, есть крупные компании, которые имеют монопольное положение в отдельных областях. Это региональные газовые компании, которым принадлежит 88% рынка газоснабжения для бытовых потребителей. Поэтому состоялся перекос цен, когда государственная компания НАК "Нафтогаз" продает в одной из областей газ для бытовых потребителей в январе по 7,22 грн, а есть области, где цена составляет более 10 грн", - отметил он.

Шмыгаль напомнил, что из-за пришедших в Европу и Украину сильных морозов цена газа на биржах резко возросла, а приобретать топливо по такой цене готовы далеко не все потребители в стране.

"Поэтому, даже в рыночных механизмах предполагается вмешательство государства для того, чтобы защитить бытового потребителя. Конечно, может быть продукт монетарной субсидии, чтобы защитить уязвимых потребителей, но это продукт длинный, он требует времени, регистрации, определения правильных параметров получателей", - пояснил премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января поручил подготовить проект решения о предельном уровне цены на природный газ для населения на период карантина по 6,99 грн за куб. м, что соответствует минимальной цене на украинской бирже в январе этого года.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что это временная мера, и Украина не намерена отказываться от уже запущенного рынка газа для населения.

"Нафтогаз" в тот же день вечером сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

"Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантинных ограничений. Мы готовы "принять на ППН" всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м", – заверил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

ГПК "Нафтогаз" в октябре-ноябре 2019 года обслуживал более 410 тыс. бытовых потребителей Донецкой области, которые автоматически перешли к нему, как к ППН.

В декабре-январе ГПК, как ППН, начал обслуживать 270 тыс. бытовых потребителей Херсонской области.

Теги: #шмыгаль #газ #ппн
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