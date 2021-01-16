Crown Agents получит оплату за услуги по закупке вакцин в размере операционных расходов после выполнения условий

Британское закупочное агентство Crown Agents получит оплату за свои услуги по закупке за средства госбюджета вакцин от COVID-19 в размере операционных расходов после выполнения условий контракта.

"Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов", - сообщает пресс-служба Crown Agents.

В Crown Agents отмечают, что британское агентство имеет опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения. В частности, правительство Великобритании выбрало эту компанию для снабжения вакцинами заморских территорий.

В настоящее время Crown Agents проводит закупки вакцин для Министерства здравоохранения Украины по программе иммунопрофилактики населения.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от COVID-19 для Украины. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов, заявил об отстранении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) от закупки вакцины против коронавируса.

Crown Agents - некоммерческое предприятие с 188-летней историей. В Украине Crown Agents активно работает более 20 лет, помогая реализовать проекты в области закупок, управления финансами, развития экономики. В течение 2013-2017 годов Crown Agents были ответственными за реализацию проектов по гармонизации системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС, который был инициирован и поддержан Европейским Союзом.