Экономика

18:09 16.01.2021

Crown Agents получит оплату за услуги по закупке вакцин в размере операционных расходов после выполнения условий

1 мин читать
Crown Agents получит оплату за услуги по закупке вакцин в размере операционных расходов после выполнения условий

Британское закупочное агентство Crown Agents получит оплату за свои услуги по закупке за средства госбюджета вакцин от COVID-19 в размере операционных расходов после выполнения условий контракта.

"Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов", - сообщает пресс-служба Crown Agents.

В Crown Agents отмечают, что британское агентство имеет опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения. В частности, правительство Великобритании выбрало эту компанию для снабжения вакцинами заморских территорий.

В настоящее время Crown Agents проводит закупки вакцин для Министерства здравоохранения Украины по программе иммунопрофилактики населения.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от COVID-19 для Украины. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов, заявил об отстранении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) от закупки вакцины против коронавируса.

Crown Agents - некоммерческое предприятие с 188-летней историей. В Украине Crown Agents активно работает более 20 лет, помогая реализовать проекты в области закупок, управления финансами, развития экономики. В течение 2013-2017 годов Crown Agents были ответственными за реализацию проектов по гармонизации системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС, который был инициирован и поддержан Европейским Союзом.

Теги: #вакцина #закупки #crown_agents
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 16.01.2021
Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

09:13 16.01.2021
Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

02:36 16.01.2021
Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

Еврокомиссия не обсуждает вопроса поставок китайской вакцины в ЕС

19:14 15.01.2021
Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

Зеленский попросил Меркель содействовать получению Украиной вакцины от COVID-19

17:59 15.01.2021
Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

10:00 15.01.2021
Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

20:56 14.01.2021
Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

20:18 14.01.2021
Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

16:30 14.01.2021
Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

12:08 14.01.2021
В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн

Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует - премьер

"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина с 18 января подключит к работе газомазутные блоки ТЭС – глава Минэнерго

МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

Нацбанк на неделе купил $20 млн

Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon в ограничительный перечень MEU

В "Слуге народа" рассчитывают, что Рада сможет рассмотреть законопроект про "малые облгазы" в конце января

Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

НКРЭКУ предписала "ГарПоку" направить 50% привлеченных "Укрэнерго" 10,25 млрд грн кредитов госбанков на расчеты с "Энергоатомом"

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

Украина в 2020 году снизила потребление электроэнергии на 2,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА