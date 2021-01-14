Более половины новых проектов на рынке жилья в 2020 относятся к комфорт-классу - "Интергал-Буд"

Количество новых проектов комфорт-класса на рынке жилой недвижимости в 2020 году увеличилось до 55% против 29% в предыдущем году, сообщил сооснователь компании Владимир Зубик.

"В 2020 году сегмент ЖК комфорт-класса вырос в сравнении с 2019 годом на 28%. Бурный рост сегмента позволил нам значительно нарастить объемы строительства. Если в 2019 году мы построили 743 тыс. кв. м, в 2020 году уже 926 тыс. кв. м. Рост почти на 25%", – рассказал Зубик.

По его словам, такая динамика отражает действующий тренд на снижение популярности проектов в категории эконом-класса. Эксперт объясняет это низкой рентабельностью строительства дешевого жилья из-за роста себестоимости работ, а также снижением спроса на этот сегмент.

Кроме того, из-за пандемии и увеличения доли удаленных работников, в 2021 году продолжит рост категория пригородного жилья с комфортной инфраструктурой.

"Мы возвращаемся к концепции полноценных городов-спутников с различными типами застройки (многоэтажные дома с террасами, таунхаусы, ситихаусы, коттеджи и т.д.), объединенными в одну экосистему. В портфеле "Интергал-Буд" в ближайшее время появится подобный проект", – сообщил Зубик.

Согласно данным "Интергал-Буд", стоимость нового жилья в прошлом году выросла на 15%, что вкупе с высокими ипотечными ставками стимулирует рост популярности услуги рассрочки от застройщика. По прогнозам компании, в 2021 году доля длительной рассрочки на три года и более в общей структуре спроса вырастет до 25%.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.