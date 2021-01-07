Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5тыс. предпринимателей – Шмыгаль

Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей по всей Украине и в 2021 году она продолжится и расширится, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривень. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - цитирует премьера Офис президента Украины в четверг.