Экономика

14:44 07.01.2021

Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5тыс. предпринимателей – Шмыгаль

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Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5тыс. предпринимателей – Шмыгаль

Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей по всей Украине и в 2021 году она продолжится и расширится, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривень. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - цитирует премьера Офис президента Украины в четверг.

Теги: #шмыгаль #кредитование #бизнес
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