Экономика

16:22 30.12.2020

Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

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Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

Доля локальных украинских брендов в структуре пула fashion-арендаторов качественных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве составляет 12%, констатируется в исследовании Colliers International (Украина).

"В сегодняшних условиях для большинства локальных игроков сегмента fashion вход в качественные торговые объекты стал финансово неподъемным из-за уровня арендных ставок и ситуации с продажами самих операторов. Действующие ставки аренды могут позволить себе только отдельные украинские бренды, которые уже имеют функционирующую сеть", – говорится в исследовании.

Кроме того, владельцы ТРЦ также отдают предпочтение крупным, знаковым операторам с широкой аудиторией и высокими показателями товарооборота, которые способны привлечь дополнительный трафик посетителей.

В то же время часть локальных ритейлеров реорганизовывает бизнес и рассматривает запуск интернет-магазинов, расширение присутствия бренда онлайн для привлечения покупателей в условиях карантинных ограничений.

"Одним из ключевых трендов украинского fashion-ритейла на сегодня является повышение активности онлайн. Ритейлеры ищут все возможные каналы, в частности, маркетплейсы, которые могут привести к покупке. Именно онлайн сейчас для многих является приоритетным вектором развития", – констатирует ведущий эксперт в сегменте торговой недвижимости Colliers International (Украина) Игорь Заболоцкий.

Так, развитие онлайн-направления активно разрабатывают украинские бренды Cabanchicom, Gasanova, The Lace. Запуск полноценного онлайн-формата планирует также сеть "Коло".

Как отмечает Colliers, во время карантина украинским fashion-ритейлерам удалось наладить выпуск новых коллекций за счет сотрудничества с отечественными поставщиками. Они вышли из локдауна с обновленным ассортиментом, тогда как международные бренды вынуждены были реализовывать остатки прошлых коллекций из-за проблем с поставками в условиях закрытых границ.

В исследовании отмечается, что развитию локальных fashion-брендов в Украине препятствует отсутствие государственной поддержки и высокие налоги, а также нехватка кредитования ритейла. Отсутствие банковского финансирования также ограничивает возможность выхода украинских брендов на международный рынок.

Теги: #трц #бренды
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