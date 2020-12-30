Экономика

16:34 30.12.2020

Украинцы в 2020 году на 26% чаще платили в POS-терминалах ПриватБанка

2 мин читать
Украинцы в 2020 году на 26% чаще платили в POS-терминалах ПриватБанка

Украинцы в 2020 году провели в терминалах государственного ПриватБанка (Киев) 1,6 млрд транзакций на сумму 325 млрд грн, что больше показателей 2019 года на 26% и 31%, соответственно, сообщила пресс-служба банка в среду.

Согласно сообщению, больше всего в 2020 году клиенты банка тратили на покупку продуктов питания, в частности, по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах возросли на 48% - 167 млрд грн.

В то же время, траты в аптеках за аналогичный период увеличиличь на 40% – до 27 млрд грн, тогда как траты на одежду и обувь сократились 1,6% – до 25 млрд грн.

Согласно статистике банка, больше всего покупок в 2020 году было сделано перед днем Святого Николая 18 декабря, в частности, в этот день карточками было оплачено 6 млн покупок, в самая крупная сумма была проведена в "черную пятницу" 27 ноября, когда за сутки на товары и услуги было потрачено 1,7 млрд грн.

Отмечается, что традиционно мало трат наблюдалось 1 января 2020 года, в частности, карточками оплачено 1,5 миллиона покупок на сумму 257 млн грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

 

Теги: #безнал #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 29.12.2020
Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

12:12 22.12.2020
Хозсуд перенес на 8 февраля без объявления причины рассмотрение иска Боголюбова о незаконности купли-продажи его доли акций в ПриватБанке

Хозсуд перенес на 8 февраля без объявления причины рассмотрение иска Боголюбова о незаконности купли-продажи его доли акций в ПриватБанке

14:19 17.12.2020
ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

14:27 16.12.2020
ПриватБанк планирует продать свою долю в латвийском PrivatBank – Крумханзл

ПриватБанк планирует продать свою долю в латвийском PrivatBank – Крумханзл

19:05 15.12.2020
Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

13:21 12.12.2020
Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

Коломойский через депутатов давит на НАБУ в расследовании дела ПриватБанка - директор НАБУ

09:11 10.12.2020
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

11:24 09.12.2020
Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

12:22 04.12.2020
Дело по иску семьи Суркисов о вкладах в ПриватБанке снято с рассмотрения в связи с больничным суди Печерского райсуда Батрин

Дело по иску семьи Суркисов о вкладах в ПриватБанке снято с рассмотрения в связи с больничным суди Печерского райсуда Батрин

18:24 03.12.2020
Печерский райсуд Киева 4 декабря рассмотрит дело по иску семьи Суркисов о вкладах в ПриватБанке

Печерский райсуд Киева 4 декабря рассмотрит дело по иску семьи Суркисов о вкладах в ПриватБанке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

ПОСЛЕДНЕЕ

Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 – Госстат

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"

Данилов призвал госзаказчиков проанализировать исполнение оборонзаказа в 2020 году на предмет ошибок

Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

НБУ обновил Стратегию валютных интервенций и добавил задачу поддерживать достаточные международные резервы

НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА