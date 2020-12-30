"Украэрорух" завершил испытания системы управления воздушным движением в Харькове и сети мониторинга удаленных объектов связи во Львове

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") завершило приемочные испытания модернизированной автоматизированной системы управления воздушным движением "Aircon 2100" в Харьковском региональном структурном подразделении, отмечается в сообщении предприятия в среду.

В "Украэрорухе" подчеркнули, что в 2020 году модернизация аэронавигационной инфраструктуры Украины происходила в соответствии с европейскими стандартами.

В харьковском региональном структурном подразделении в декабре 2020 года завершены приемочные испытания модернизированной автоматизированной системы управления воздушным движением "Aircon 2100".

Во львовском региональном структурном подразделении 24 декабря 2020 года завершены приемочные испытания Сети мониторинга удаленных объектов связи, навигации и наблюдения на базе современных беспроводных технологий.

В днепровском региональном структурном подразделении в декабре начато операционное применение "Aircon 2100" испанского производителя Indra Sistemas S.A., чему предшествовали успешные приемочные испытания доработанного программного обеспечения, которые продолжались в ноябре - декабре. В результате модернизации в систему, в частности, интегрированы удаленные рабочие места Запорожской службы обслуживания воздушного движения.

Помимо того завершается подготовка площадки для установки нового радиолокатора в районе Бахмач, осуществлены заводские испытания двух радиолокаторов в районе Скадовска и Геническа.

В 2020 году в региональном структурном подразделении "Киевцентраэро" и во львовском подразделении модернизированы системы речевой связи, внедряются современные системы авиационной воздушной электросвязи для 30 объектов "Украэроруха".

В одесском региональном структурном подразделении во втором полугодии 2020 года были переоснащены помещения районного диспетчерского центра, необходимые для установления новой автоматизированной системы управления воздушным движением производства Indra Sistemas S.A., которая заменит систему "Анастасия-2", которая эксплуатируется в подразделении с 2000 года.

"Доказательством международного признания надлежащего уровня безопасности полетов в воздушном пространстве, за который отвечает Украина, стали решения влиятельных организаций в сфере безопасности - Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрации США (FAA). Официальные публикации EASA и FAA подтвердили высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украина в воздушном пространстве над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации", - отметили в "Украэрорухе".

По мнению предприятия, важным основанием для таких решений международных организаций в сфере авиабезопасности стали, в частности, меры технической модернизации инфраструктуры аэронавигационной системы, которые "Украэрорух" осуществлял в течение 2020 года.