Экономика

11:33 30.12.2020

"Украэрорух" завершил испытания системы управления воздушным движением в Харькове и сети мониторинга удаленных объектов связи во Львове

2 мин читать
"Украэрорух" завершил испытания системы управления воздушным движением в Харькове и сети мониторинга удаленных объектов связи во Львове

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") завершило приемочные испытания модернизированной автоматизированной системы управления воздушным движением "Aircon 2100" в Харьковском региональном структурном подразделении, отмечается в сообщении предприятия в среду.

В "Украэрорухе" подчеркнули, что в 2020 году модернизация аэронавигационной инфраструктуры Украины происходила в соответствии с европейскими стандартами.

В харьковском региональном структурном подразделении в декабре 2020 года завершены приемочные испытания модернизированной автоматизированной системы управления воздушным движением "Aircon 2100".

Во львовском региональном структурном подразделении 24 декабря 2020 года завершены приемочные испытания Сети мониторинга удаленных объектов связи, навигации и наблюдения на базе современных беспроводных технологий.

В днепровском региональном структурном подразделении в декабре начато операционное применение "Aircon 2100" испанского производителя Indra Sistemas S.A., чему предшествовали успешные приемочные испытания доработанного программного обеспечения, которые продолжались в ноябре - декабре. В результате модернизации в систему, в частности, интегрированы удаленные рабочие места Запорожской службы обслуживания воздушного движения.

Помимо того завершается подготовка площадки для установки нового радиолокатора в районе Бахмач, осуществлены заводские испытания двух радиолокаторов в районе Скадовска и Геническа.

В 2020 году в региональном структурном подразделении "Киевцентраэро" и во львовском подразделении модернизированы системы речевой связи, внедряются современные системы авиационной воздушной электросвязи для 30 объектов "Украэроруха".

В одесском региональном структурном подразделении во втором полугодии 2020 года были переоснащены помещения районного диспетчерского центра, необходимые для установления новой автоматизированной системы управления воздушным движением производства Indra Sistemas S.A., которая заменит систему "Анастасия-2", которая эксплуатируется в подразделении с 2000 года.

"Доказательством международного признания надлежащего уровня безопасности полетов в воздушном пространстве, за который отвечает Украина, стали решения влиятельных организаций в сфере безопасности - Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрации США (FAA). Официальные публикации EASA и FAA подтвердили высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украина в воздушном пространстве над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации", - отметили в "Украэрорухе".

По мнению предприятия, важным основанием для таких решений международных организаций в сфере авиабезопасности стали, в частности, меры технической модернизации инфраструктуры аэронавигационной системы, которые "Украэрорух" осуществлял в течение 2020 года.

Теги: #испытания #украэрорух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 24.12.2020
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

19:20 26.11.2020
AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

22:59 30.10.2020
В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса

В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса

15:37 16.10.2020
"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

12:36 16.10.2020
Малая авиация в Украине продолжает набирать обороты – глава "Украэроруха"

Малая авиация в Украине продолжает набирать обороты – глава "Украэроруха"

11:17 16.10.2020
Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

11:03 16.10.2020
Дроны должны быть инкорпорированы в общие правила использования воздушного пространства - руководитель "Украэроруха"

Дроны должны быть инкорпорированы в общие правила использования воздушного пространства - руководитель "Украэроруха"

16:09 15.10.2020
На первые результаты позитивных рекомендаций EASA по полетам над Черным морем рассчитываем до конца года – глава "Украэроруха"

На первые результаты позитивных рекомендаций EASA по полетам над Черным морем рассчитываем до конца года – глава "Украэроруха"

13:57 30.09.2020
Замминистра обороны Украины сообщил об испытаниях ракет "Ольха-М" и разработке реактивных снарядов "Тайфун"

Замминистра обороны Украины сообщил об испытаниях ракет "Ольха-М" и разработке реактивных снарядов "Тайфун"

03:18 22.07.2020
В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры рассматривает в качестве первых потенциальных концессий вокзалы Киева и Винницы

Газ в Европе подорожал до $242/тыс. куб.м - максимума за почти 2 года

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

"Укрзализныця" ожидает праздничный трафик на уровне 65% от прошлого года

"Компания Климат Плюс" купила Борокский спиртзавод за 55,11 млн грн

"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

Акции Amazon, Facebook и GM входят в число наиболее привлекательных в S&P 500 - аналитики

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,17 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА