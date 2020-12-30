Экономика

11:24 30.12.2020

Мининфраструктуры рассматривает в качестве первых потенциальных концессий вокзалы Киева и Винницы

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Мининфраструктуры рассматривает в качестве первых потенциальных концессий вокзалы Киева и Винницы

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает в качестве первых потенциальных концессий вокзалы Киева и Винницы, также решено подготовить пре-ТЭО концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду, об этом шла речь в ходе совещания по итогам исследования рынка в рамках пилотного проекта концессии пассажирских вокзалов городов Харьков, Днепр, Винница, Хмельницкий, Николаев, Чоп, Киев.

Ведомство ожидает плодотворного сотрудничества с инвесторами, заинтересованными в развитии современной железнодорожной инфраструктуры и реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в Украине.

"Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт управления вокзалами и готовы инвестировать, а также локальных инвесторов. Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти - дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи; "Укрзализныця" - уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор - прибыль; потребители - качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт. Благодарен нашим постоянным международным партнерам за предоставленную техническую помощь по подготовке исследования по оценке готовности концессии первых семи пилотных вокзалов и проведенный анализ рынка. Это позволит нам лучше понять специфику и нюансы реализации будущих проектов и подготовиться к их фактическому воплощению", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По итогам мероприятия Мининфраструктуры поддержало дальнейшие действия по концессии ж/д вокзалов и необходимости группировки соответствующих объектов.

Теги: #концессии #вокзалы
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