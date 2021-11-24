Экономика

10:43 24.11.2021

Мининфраструктуры в 2022 г. ожидает реализации двух пилотных проектов концессии автодорог в партнерстве с IFC и EBRD

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Мининфраструктуры в 2022 г. ожидает реализации двух пилотных проектов концессии автодорог в партнерстве с IFC и EBRD

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) в 2022 году рассчитывает на старт двух пилотных проектов концессии автодорог по принципу "платы за доступность".

"В прошлом году "Укравтодор" презентовал шесть пилотных проектов. К концу этого года планируем подписать договор между МИУ, "Укравтодором", EBRD и IFC, который предполагает внедрение проекта в два этапа. Первый этап, который должен быть запущен в 2022 году, включает пилот на маршрутах Ягодин – Ковель – Луцк и Харьков – Днепр – Запорожье", - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в этих проектах плата за проезд не предполагается, так как партнер будет возвращать вложенные инвестиции через механизм "платы за доступность", обслуживая содержание дороги и придорожную инфраструктуру и получая за это платежи из бюджета.

"Предложенная модель строится на долгосрочных контрактах по содержанию дорог – OPRC. То есть инвестор обязуется выполнять все требования по качеству, безопасности и комфорту дороги", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, кроме того, Мининфраструктуры работает над проектами классической концессии: инвестор строит за свои деньги и потом возвращает инвестиции за счет снятия платы за проезд по такой дороге - совместно с частным бизнесом.

"Сейчас одна из крупных дорожных компаний Украины вышла с частной инициативой на разработку технико-экономического обоснования строительства дороги по маршруту Краковец – Львов – Броды – Ривне. ТЕО должно ответить на вопрос о целесообразности запуска платного маршрута: будет ли здесь 100%-ный частный капитал или же государство будет присутствовать в каком-то формате", - подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось, ранее в "Укравтодоре" подчеркнули, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

Теги: #дороги #концессии #кубраков #мининфраструктуры
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