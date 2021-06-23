В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

Позже отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что проверяется информация о минировании нескольких объектов. На местах работают следственно оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

"Сегодня около 15 часов на электронную почту пришло письмо о минировании нескольких торгово-развлекательных центров, Центрального железнодорожного вокзала и нескольких гостиниц. По адресу выехали профильные службы и правоохранительных органов, которые тщательно обследуют территории, вероятно, заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых веществ или других подозрительных предметов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при необходимости проводится эвакуация граждан.