Экономика

18:56 06.12.2021

Мининфраструктуры ожидает в 2022 году 4-6 концессионных конкурсов и пилотных конкурсов по аренде и приватизации

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Мининфраструктуры ожидает в 2022 году 4-6 концессионных конкурсов и пилотных конкурсов по аренде и приватизации

 Министерство инфраструктуры Украины в 2022 году планирует провести четыре или шесть концессионных конкурсов в Черноморском, Одесском, Измаильском и Бердянском морских портах, сообщил заместитель министра Юрий Васьков на инфраструктурном дня Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

Он уточнил в презентации, что в случае Черноморского порта речь идет о первом и контейнерном терминале, а также паромном комплексе, которые могут быть выставлены на конкурс во втором полугодии как вместе, так и отдельно, от чего и будет зависеть число конкурсов – четыре или шесть.

Согласно презентации, в Одесском порту речь идет о концессии пассажирского комплекса, консультантом отобран Deloitte, и ТЭО должно быть подготовлено в первом полугодии.

Проведению концессионных конкурсов в Бердянском и Измаильском портах в первом полугодии помогает консультант Ernst&Young, который по Бердянскому порту работает совместно еще и с Egis, говорится в документах.

Замминистр выразил уверенность, что после передачи по итогам пилотного конкурса морского порта "Ольвия" 1 декабря в концессию на 35 лет дочерней катарской компании QTerminals и ожидаемой до конца года передачи в концессию "Рисоил-Херсон" Херсонского порта следующие проекты будут реализовываться значительно быстрее.

Васьков добавил, что в декабре этого года ожидается объявление пилотного конкурса на аренду на 49 лет причалов №7, №8 и №9 порта Черноморск, которые будут реконструированы за счет арендатора. "Если это пройдет эффективно для государства и арендатора, будем распространять практику аренды причалов дальше во всех морских портах", - сказал замминистра.

По его словам, помимо того Мининфраструктуры обсуждает с Фондом госимущества старт пообъектной приватизации в портовой отрасли с предоставлением первоочередного права оператору, уже использующего объект.

В представленной презентации были указаны государственно-частные партнерства в Николаевском и Одесском портах, а в качестве партнеров в Николаевском порту – ArcelorMittal, Bunge, COFCO Intl, в Одесском – HHLA, CMA CGM и ADM.

Согласно представленным документам, Фонду госимущества были переданы для приватизации на конкурсе с четвертом квартале этого года порт Усть-Дунайск (дата конкурса пока отсутствует), в первом квартале следующего – Белгород-Днестровский порт, а во втором – Скадовский порт.

Замминистра добавил, что на условиях аренды или концессии возможно также привлечение инвесторов в Мариупольский и Ренийский морские торговые порты.

Васьков сообщил, что Мининфраструктуры уже определило пути коммерциализации всех государственных стивидоров в Украине, за исключением занимающегося стратегическое положение порта "Южный".

Теги: #концессии #мининфраструктуры
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