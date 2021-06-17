Работу двух ж/д вокзалов в Киеве ограничили из-за сообщения о минировании

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в украинской столице была временно ограничена из-за получения сообщения о минировании, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ) в четверг.

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их минировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

В УЗ просят граждан сохранять спокойствие и относиться ко временным неудобствам с пониманием.