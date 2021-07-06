Рынок предложил заплатить за аренду вокзалов на 50% больше ожидаемого - "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" 2 июля 2021 года успешно провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов, отмечается в сообщении на сайте УЗ во вторник.

Согласно сообщению, во время указанных аукционов были разыграны первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн.

В результате по некоторым аукционами начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн, соответственно общая стартовая арендная плата выросла на 47%.

"Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%. Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах "Укрзализныци" и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров. Уверен, что такое сотрудничество имеет большие перспективы для всех участников этого проекта", - отметил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций "Днепр-Главный", "Запорожье-1" и "Хмельницкий".

После заключения соответствующих договоров с победителями торгов на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофейный автомат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров).

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена передать в аренду коммерческие площади в среднем на 24 вокзалах и планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.