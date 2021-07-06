Экономика

10:09 06.07.2021

Рынок предложил заплатить за аренду вокзалов на 50% больше ожидаемого - "Укрзализныця"

2 мин читать
Рынок предложил заплатить за аренду вокзалов на 50% больше ожидаемого - "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" 2 июля 2021 года успешно провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов, отмечается в сообщении на сайте УЗ во вторник.

Согласно сообщению, во время указанных аукционов были разыграны первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн.

В результате по некоторым аукционами начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн, соответственно общая стартовая арендная плата выросла на 47%.

"Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%. Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах "Укрзализныци" и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров. Уверен, что такое сотрудничество имеет большие перспективы для всех участников этого проекта", - отметил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций "Днепр-Главный", "Запорожье-1" и "Хмельницкий".

После заключения соответствующих договоров с победителями торгов на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофейный автомат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров).

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена передать в аренду коммерческие площади в среднем на 24 вокзалах и планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.

Теги: #аукцион #укрзализныця #вокзалы #prozorro
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 05.07.2021
"Укрзализныця" в июне на 9% увеличила среднесуточную нагрузку, на 6% ускорила грузооборот

"Укрзализныця" в июне на 9% увеличила среднесуточную нагрузку, на 6% ускорила грузооборот

19:42 02.07.2021
"Укрзализныця" заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива

"Укрзализныця" заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива

15:05 01.07.2021
"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение со Словакией

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение со Словакией

15:00 01.07.2021
Дефицит дизтоплива на "Укрзализнице" будет преодолен до конца недели

Дефицит дизтоплива на "Укрзализнице" будет преодолен до конца недели

11:36 01.07.2021
"Укрзализныця" выплатила в госбюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год

"Укрзализныця" выплатила в госбюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год

10:42 01.07.2021
"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов в связи с погодными условиями

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов в связи с погодными условиями

20:11 29.06.2021
Объем продаж ОВГЗ на аукционах упал до 2,5 млрд грн при неизменных ставках

Объем продаж ОВГЗ на аукционах упал до 2,5 млрд грн при неизменных ставках

13:17 29.06.2021
Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты

Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты

11:07 29.06.2021
"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев-Тернополь

"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев-Тернополь

17:53 25.06.2021
"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м

Суд остановил предписание НАПК набсовету "Нафтогаза" с требованием расторгнуть контракт с Витренко

Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

Правительство РФ запретило ввоз из Украины мороженого, сахара и некоторой другой продукции

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м

Минэнерго предлагает ограничить продажи на РСВ трейдеров и поставщиков в процентной зависимости от их объемов

Минагрополитики Украины прогнозирует экспорт зерновых в 2021/22 МГ на уровне 2019/20МГ - ЕБА

Суд остановил предписание НАПК набсовету "Нафтогаза" с требованием расторгнуть контракт с Витренко

Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может завершиться осенью 2021 года - Стефанишина

НАБУ подтвердило отсутствие сговора и ущерба государству в деле VAB Банка – "Укрлендфарминг"

"Укртеплокоммунэнерго" предложило СНБО комплекс мер по урегулированию кризиса в теплоэнергетике

Предельная цена бензина и дизтопливо на начало июля увеличена на 0,3-0,8 грн/литр - Минэкономики

В разговоре о компенсациях в случае завершения "Северного потока-2" Украина будет руководствоваться двумя принципами – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА