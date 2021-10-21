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09:08 21.10.2021

АО "Укрзализныця" развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирование на 10 ж/д вокзалах

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АО "Укрзализныця" развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирование на 10 ж/д вокзалах

АО "Укрзализныця" с 21 октября развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирования на 10 ж/д вокзалах, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала "Медицинская лаборатория CSD", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы и Днепра.

"В дальнейшем АО "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось об открытии в помещении медпункта на железнодорожном вокзале во Львове с 21 октября очередного центра вакцинации от коронавируса, который будет работать с 10:00 до 18:30.

Теги: #вакцинация #вокзалы #украина #тесты
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