АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд" и ООО "Коммерческо-производственная фирма "Глобус" (обе – Киев) на общую сумму 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве.

Согласно сообщению комитета, ожидаемая стоимость ремонтных работ составляет 299 млн грн. Победителем тендера в системе "Прозорро" стало ООО "ПСК "Побутрембуд", однако расследование АМКУ выявило скоординированные действия обеих компаний при ведении хозяйственной деятельности и подготовке к торгам.

Таким образом, ООО "ПСК "Побутрембуд" оштрафовано на 19,5 млн грн, ООО "КПФ "Глобус" – на 1,3 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем и конечным бенефициаром ООО "ПСК "Побутрембуд" с уставным капиталом 100 тыс. грн является Гаврило Билак.

Владельцем ООО "КПФ "Глобус" с уставным капиталом 19,6 тыс. грн указано ООО "КУА "Сипиджи Ассетс Менеджмент" в интересах ПВНЗИФ "Актив".