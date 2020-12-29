Экономика

15:11 29.12.2020

АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

1 мин читать
АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд" и ООО "Коммерческо-производственная фирма "Глобус" (обе – Киев) на общую сумму 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве.

Согласно сообщению комитета, ожидаемая стоимость ремонтных работ составляет 299 млн грн. Победителем тендера в системе "Прозорро" стало ООО "ПСК "Побутрембуд", однако расследование АМКУ выявило скоординированные действия обеих компаний при ведении хозяйственной деятельности и подготовке к торгам.

Таким образом, ООО "ПСК "Побутрембуд" оштрафовано на 19,5 млн грн, ООО "КПФ "Глобус" – на 1,3 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем и конечным бенефициаром ООО "ПСК "Побутрембуд" с уставным капиталом 100 тыс. грн является Гаврило Билак.

Владельцем ООО "КПФ "Глобус" с уставным капиталом 19,6 тыс. грн указано ООО "КУА "Сипиджи Ассетс Менеджмент" в интересах ПВНЗИФ "Актив".

Теги: #штрафы #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 24.12.2020
АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

20:21 23.12.2020
В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

15:27 23.12.2020
Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

11:36 23.12.2020
Минприроды предложит Раде в разы или десятки раз повысить штрафы за экологические нарушения

Минприроды предложит Раде в разы или десятки раз повысить штрафы за экологические нарушения

19:12 22.12.2020
АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

17:48 22.12.2020
АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

11:29 22.12.2020
Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

10:37 19.12.2020
Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям ПДД копии постановлений о штрафах

Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям ПДД копии постановлений о штрафах

18:32 18.12.2020
АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

18:01 18.12.2020
АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

ВостГОК выйдет из месячного простоя 4 января

"Максипром групп" на площадях МГОКа построила фабрику переработки шламов марганцевой руды

Госбюджет-2021 предусматривает разрешение местным органам власти осуществлять местные заимствования на дороги

Акционеры УГМК продлили полномочия действующего гендиректора еще на год

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Кабмин оставил в своем управлении Нацбюро расследований авиаинцидентов до конца 2021

Дефицит средств "Энергоатома" в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021 достигнет 4 млрд грн

Агрокомпании выбрали все предусмотренные средства по программам господдержки - Минэкономики

"Укрзализныця" за 11 мес. отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов

"УЗ" получила 102 млн грн для компенсации отправленным на карантин сотрудникам на январь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА