Экономика

12:52 29.12.2020

Петрашко ожидает быстрого разделения Минэкономики и МинАПК

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Петрашко ожидает быстрого разделения Минэкономики и МинАПК

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассчитывает на быструю трансформацию своего ведомства с выделением Министерства агропромышленного комплекса.

"На протяжении короткого периода, где-то полтора месяца, такое разграничение происходит на уровне постановления. Дальше происходит формирование команды нового министерства. Мы передаем департаменты Минэкономики, которые занимаются сельским хозяйством, это около 150 человек", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он добавил, что этот формат уже был пройден на примере создания Министерства стратегических отраслей промышленности. При этом министр подчеркнул, что реорганизация не должна повлиять на реализацию программ поддержки сельского хозяйства.

"Работа заместителей министра в ближайшее время будет продолжаться, дальше будем искать решение, перенаправлять на другие направления и другие форматы", - пояснил Петрашко.

Теги: #минапк #минэкономики
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