Госналоговая с 2021г полноценно заработает как единое юрлицо

Государственная налоговая служба с 1 января 2021 года заработает в формате единого юридического лица.

"С 1 января 2021 года территориальные органы Госналоговой, созданные как ее отдельные подразделения, начинают реализовывать полномочия и функции территориальных органов Госналоговой, которые ликвидируются как юрлица", - указала служба на сайте в четврег.

Соответствующий приказ подписал в четверг глава ведомства Алексей Любченко.

По его словам, это заключительный шаг в переходе службы к формату единого юрлица.

Таким образом, с 1 января служба будет состоять из центрального аппарата и территориальных органов как отдельных подразделений, добавили в ведомстве.