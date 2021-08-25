Госналоговая в тестовом режиме запустила интерактивную налоговую карту Украины

Государственная налоговая служба в тестовом режиме запустила интерактивную налоговую карту Украины, которая, в частности, отражает показатели налоговых поступлений в местные бюджеты.

"Интерактивная налоговая карта Украины дает возможность в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы Госналоговой получить актуальную налоговую информацию относительно агрегированных показателей в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, сумм налогового долга, чрезмерно уплаченных сумм или суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в следующих периодах", – указало ведомство в релизе на сайте.

В налоговой уточнили, что информация подается в разрезе регионов, ОТГ, видов экономической деятельности, видов бюджета, систем налогообложения, а также по ряду других критериев.

В будущем карта будет представлять данные в формате графиков, показателей на отчетную дату в сравнении с предыдущим периодом, паспортов территориальных громад, добавили в ведомстве.