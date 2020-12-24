"Фокстрот" и "Microsoft Украина" договорились рассмотреть потенциальное сотрудничество в сфере цифровой трансформации ритейла

Группа компаний "Фокстрот" вместе с "Microsoft Украина" начали переговоры о потенциальном сотрудничестве в области модернизации информационных систем.

Как сообщила пресс-служба "Microsoft Украина" в четверг, основными направлениями потенциального партнерства станут помощь в цифровой трансформации, внедрение ритейл-инноваций и современных технологий на базе платформ Microsoft. С этой целью стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

"Успех в сфере ритейла зависит от того, как компании используют технологии и данные в своем бизнесе, чтобы не только лучше знать своих клиентов, но и лучше обслуживать их за счет расширения возможностей своих сотрудников, создания интеллектуальной цепочки поставок и переосмысления розничного опыта", - цитирует пресс-служба директора "Microsoft Украина" Яна Петера Де Йонга.

Соучредители ГК "Фокстрот" Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев считают важной диджитализацию розничной торговли, поскольку успех ритейлеров зависит от использования инновационных технологий: цифровые решения обеспечивают понимание интересов клиентов и создают интеллектуальную цепочку поставок.

Ранее в "Фокстроте" начали сотрудничество с акселератором по направлению логистики, что существенно помогло улучшить складские процессы и запустить проект по инновационным способам доставки товаров клиентам.

"Кроме того, Майкрософт помог ГК "Фокстрот" эффективно пройти локдаун, предоставив в бесплатное пользование 6 тыс. лицензий Microsoft Office 365. Это дало возможность эффективно организовать удаленную работу и использовать современные средства коммуникаций и офисной работы", - отметил председатель совета учредителей группы компаний "Фокстрот" Геннадий Выходцев.

По его мнению, дальнейшее сотрудничество с Microsoft принесет новый опыт на рынок розничной торговли электроникой и бытовой техникой Украины в целом и поможет вывести на новый уровень опыт взаимодействия с клиентами и качество их обслуживания.

"Сегодня цифровые решения являются залогом успеха развития омниканального формата ритейлера. Использование облачных технологий позволит ГКФ первыми в Украине пилотировать передовые инновации Майкрософт, внедряемые по всему миру. С помощью продуктов от нашего цифрового партнера мы сможем эффективнее осуществлять анализ больших данных, собираемых при помощи интернета вещей в розничных магазинах, и улучшить опыт взаимодействия с клиентами и партнерами", - добавил председатель наблюдательного совета "Фокстрот" Валерий Маковецкий.

Предполагается, что в дальнейшем стороны определят наиболее эффективные области и форматы сотрудничества.