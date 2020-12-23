ПФУ начал финансирование единоразовой матпомощи на период усиленного карантина

Пенсионный фонд Украины 22 декабря 2020 года профинансировал 2 242,8 млн грн для обеспечения выплаты единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн 280,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что помощь выделяется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1233 "Некоторые вопросы предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что работодатели подали свыше 7 тыс. пакетов документов на предоставление государственной помощи до 8 тыс. грн для более 170 тыс. их сотрудников. Кроме того, 133,874 тыс. заявок были поданы через портал "Дия".