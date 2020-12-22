Экономика

12:46 22.12.2020

ДТЭК берет обязательства соответствовать требованиям ЕС по выбросам в 2025 и стать углеродно нейтральным в 2040 – гендиректор

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ДТЭК берет обязательства соответствовать требованиям ЕС по выбросам в 2025 и стать углеродно нейтральным в 2040 – гендиректор

Компания ДТЭК взяла на себя обязательства достичь соответствия европейскому законодательству о вредных выбросах к 2025 году и стать углеродно нейтральной к 2040 году.

"Мы заявляем об углеродной нейтральности компании ДТЭК до 2040 года. Это важное заявление для нас и сегодня мы отразили это, как обязательство. И вся структура бизнеса, и те инвестиции, которые мы будем делать в следующие годы, позволят нам выполнить это обязательство", – констатировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе презентации Новой стратегии ДТЭК 2030.

По его словам, к 2030 году доля возобновляемой электроэнергии в отпуске ДТЭК будет составлять, минимум, 33%. Еще одной инициативой энергохолдинга к 2030 году является высадка 1 млн деревьев. 

Теги: #планы #дтэк
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