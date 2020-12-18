"Метинвест" получит кредит EUR62 млн от ЧБТР для закупки техники ГОКами

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" в пятницу объявили о подписании кредитного соглашения на сумму EUR62 млн для финансирования и рефинансирования закупки техники и оборудования ее железорудных предприятий.

Согласно пресс-релизу компании, семилетняя кредитная линия предусматривает двухлетний льготный период для погашения основной суммы долга.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что данное событие стала итогом масштабной работы, начатой в июле текущего года, и является важной вехой в истории группы, поскольку это первый кредит "Метинвеста" от международной финансовой организации ЧБТР.

"Мы разделяем ценности Черноморского банка торговли и развития. Эта кредитная линия будет направлена на повышение эффективности нашего бизнеса, а также на увеличение общего вклада в улучшение экономического благосостояния Черноморского региона", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор департамента по управлению финансами "Метинвеста" Александр Любарев добавил, что работа с международной финансовой организацией стала для группы новым и очень позитивным опытом.

"Хочу выразить благодарность команде Черноморского банка торговли и развития за оказанную поддержку на протяжении всего процесса и содействие в заключении данной сделки. Мы гордимся новым партнерством и готовы его развивать", - сказал Любарев.

Президент ЧБТР Дмитрий Панкин выразил удовлетворение сотрудничеством.

"Мы рады помочь группе "Метинвест", ведущему производителю и работодателю в Украине, в реализации программы развития, направленной на усовершенствование производственных технологий, повышение эффективности и снижение воздействия на окружающую среду. Учитывая важность этого сектора для страны и его экспортный потенциал, данное соглашение будет иметь большое значение для развития Украины. Как региональный банк развития, мы приветствуем планы группы закупать новое оборудование и экспортировать свою продукцию в другие страны-участники Черноморского банка торговли и развития, тем самым укрепляя региональное сотрудничество", - подчеркнул глава банка.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, в странах ЕС, Великобритании и США, а также есть сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Стратегическое видение группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За девять месяцев 2020 года выручка группы составила $7,6 млрд, рентабельность по показателю EBITDA – 18%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) – международная финансовая организация, учрежденная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Главный офис ЧБТР находится в г.Салоники, Греция. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

Уставный капитал банка - EUR3,45 млрд.