Экономика

09:52 17.12.2020

Завершение реформы э/э позволит Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – СEO ДТЭК

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Завершение реформы э/э позволит Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – СEO ДТЭК

Стать лидером декарбонизации в Восточной Европе Украине позволят свободный конкурентный рынок электроэнергии и завершение его реформы, считает СEO "ДТЭК" Максим Тимченко.

"Украина способна стать лидером по декарбонизации в Восточной Европе. У нас большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии, в том числе богатый опыт успешно реализованных проектов. Но для этого власть должна отказаться от ручного управления энергетикой, позволить рыночным механизмам работать в полную силу на свободном конкурентном рынке электроэнергии. Результат не заставит себя ждать", – сказал Тимченко в ходе американо-украинской бизнес онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне и за его пределами: развитие и партнерство через инновации и реформы", прошедшей 15-16 декабря.

По его словам, препятствия на пути к "зеленому" переходу можно разделить на технические и экономические. При этом СЕО "ДТЭК" высказал мнение, что преодолеть технические препятствия можно за счет инноваций и современных технологий, в частности решить вопрос нехватки маневренных мощностей, ограничивающей развитие ВИЭ, с помощью высокоманевренных двигателей, газотурбинных установок, малых модульных ядерных реакторов и систем хранения энергии.

В то же время, по мнению Тимченко, завершение реформ в энергетике и преодоление экономических препятствий требует политической воли и приверженности руководства страны рыночному курсу экономического развития, а также решения проблемы государственной задолженности перед инвесторами и производителями возобновляемой энергии.

Как сообщалось, в июле "ДТЭК" заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч. "ДТЭК" и Honeywell приступили к детальному проектированию системы и ее изготовлению. Планировалось запустить батарею к концу текущего года на площадке Запорожской ТЭС (Энергодар).

Теги: #электроэнергия #рынок #тимченко #дтэк
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