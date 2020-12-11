Экономика

11:07 11.12.2020

Шмыгаль ожидает сообщения о начале миссии МВФ в Украине

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Шмыгаль ожидает сообщения о начале миссии МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда в Украине может начать работу уже в ближайшее время, что позволит получить второй транш помощи от этой финансовой организации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ожидаем в ближайшее время сообщения о начале миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе Stand-by, которая на сегодняшний день открыта в нашей стране", - сказал Шмыгаль в обращении на онлайн-конференции "Украина: инвестиционная гавань во время перемен" в пятницу.

Премьер также отметил, что у Украины есть цель в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.

Теги: #миссия #шмыгаль #мвф
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