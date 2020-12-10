BRDO обратился в АМКУ на предмет возможных антиконкурентных действий облгазов

Офис эффективного регулирования (BRDO) обратился с заявлением в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Как утверждают эксперты BRDO, с момента запуска свободного рынка газа для населения с 1 августа, цены на природный газ для бытовых потребителей начали стремительно расти в условиях доминирующего положения на рынке гасзсбытов – дочерних предприятий облгазов.

По данным НКРЭКУ, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС, объединенных под брендом "Региональная газовая компания" (РГК).

По данным консультационного центра "ГазПравда", на которое, в своем заявлении, ссылается BRDO, средневзвешенная цена на газ для населения в октябре составила 6,41 грн/куб. м, в ноябре и декабре была почти одинаковой - 8 грн и 8,02 грн/куб. м. Цена на газ для бытовых потребителей в августе, в зависимости от поставщика, колебалась от 2,67 грн до 4,7 грн/куб. м, в сентябре - от 4,39 грн до 7 грн/куб. м, в октябре - от 4,7 до 6,85 грн/куб. м (у газсбытов РГК - от 6,6 до 6,8 грн/куб. м), в ноябре - от 6 до 8,96 грн/куб. м (у газсбытов РГК - от 8,80 до 8,96 грн/куб. м), а в декабре - от 5,95 грн до 9,05 грн/куб. м (у газсбытов РГК - от 8,81 до 8,96 грн/куб. м).

"Итак, одни из самых высоких цен в последние месяцы - у региональных газсбытов РГК, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах, поэтому цена на газ с августа выросла в два раза. Стоит отметить, что увеличение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей в августе-декабре 2020 года должно быть экономически обоснованным, что должно быть документально подтверждено", ‒ утверждают эксперты BRDO в заявлении в АМКУ.

Кроме того, представители Офиса эффективного регулирования отмечают факт одинаковой цены на природный газ для населения в сентябре у целого ряда газоснабжающих компаний, что может свидетельствовать о нарушении ими законодательства об экономической конкуренции.

В сентябре природный газ для населения по цене 5,49 грн/куб. м реализовывали ГП "КиивГазЭнерджи", ООО "Винницагаз збут", ООО "Волыньгаз збут", ООО "Днипропетровськгаз збут", АО "Днипропетровскгаз", АО "Днипрогаз", АО "Криворижгаз", ООО "Житомиргаз збут", ООО "Закарпатгаз збут", ООО "Ивано-Франкивськгаз збут", ООО "Львивгаз збут", ООО "Николаевгаз збут", ООО "Одессагаз-постачання", ООО "Полисся-газ", ООО "Полтавагаз збут", ООО "Ривнегаз збут ", ООО" Сумыгаз збут ", ООО ТД "Лубныгаз", ООО "Харкивгаз збут", АО "Харкивмиськгаз", ООО "Хмельницкгаз збут", ООО "Чернивцигаз збут", ООО "Чернигивгаз збут", ГП "Кременецкое управления поставок газа".