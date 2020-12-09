Потенциальный партнер "Южмаша" корейская Caris подлежит серьезной проверке - Уруский

Южнокорейская компания Caris, с которой госпредприятие "ПО "Южмаш" (Днепр) подписало меморандум о сотрудничестве, предполагающий производство 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на 23 млрд грн до 2023 года, подлежит серьезной проверке.

Такое мнение выразил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

"То, что говорят о потенциальных инвестициях, которые могли зайти на "Южмаш" в размере 23 млрд грн, то, если не ошибаюсь, они пока… Был подписан меморандум о намерениях… Кстати говоря, эта корейская компания, по некоторым сведениям и сигналам наших спецслужб, подлежит серьезной проверке. А с другой стороны, это совсем не ракетно-космическая отрасль. Там предлагается производство автобусов и электрозаправок", - сказал он.

Входящее в состав Государственного космического агентства Украины ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности страны, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.

В то же время существующее на сегодня на "Южмаше" тракторостроительное направление может быть выведено из его состава в процессе создания государственной аэрокосмической холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины".

В рамках поиска новых возможностей загрузки производства "Южмаша", в частности, был подписан меморандум о сотрудничестве с Caris, а также соглашение с чешской корпорацией "Витковице" более чем на EUR50 млн по разработке и изготовлению водородных двигателей с использованием мощностей госпредприятия.

Помимо этого, "Южмаш" заключил меморандум о сотрудничестве с автокомпанией "Богдан Моторс" о совместном производстве на его мощностях пассажирского и грузового автотранспорта.

Южнокорейская Caris имеет предприятия во многих странах мира, строительные, логистические компании, компании по производству инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также имеет R&D центр, который владеет запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

В Украине в 2019 году зарегистрированы ООО "Карис Украина" и "Карис Украина Дорбуд 2", занимающиеся дорожным строительством, в феврале 2020 года - "Карис Украина ИВИ" (торговля электроэнергией), конечные бенефициары – Ю Чхоль (председатель правления Caris ) и Владлен Левчук.

В ноябре ООО "Карис Украина" приобрело 58,36% акций АО "Краностроительная фирма "Стрела" (Бровары Киевской обл.), ранее выпускавшего автомобильные краны и в настоящее время не ведущего производственную деятельность.