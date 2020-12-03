Строительство дорог в 2020г обеспечит долгосрочное развитие экономики в дальнейшем и рост ВВП - советник президента

Президентская программа "Большое Строительство" не позволила украинской экономике упасть так же сильно, как экономикам стран ЕС, где падение составило 10%, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" в Киеве в среду.

По его словам, сейчас Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время "Большого Строительства", а в долгосрочной перспективе это станет базой для экономического развития.

"Учетная ставка - 6%, которая является самой низкой за всю историю независимой Украины, дает возможность крупным игрокам, таким как "Укравтодор", иметь доступ к кредитному ресурсу внутри страны. Что в свою очередь является стимулом для развития, который обеспечит рост в долгосрочной перспективе. Благодаря дополнительным государственным расходам, "Большое строительство" уберегло украинскую экспортозависимую экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020", - заявил Устенко.

Кроме того, он отметил, что строительство дорог в долгосрочной перспективе также является решением многочисленных вопросов, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет большие транзитные возможности.

Устенко также отметил необходимость для украины привлекать дополнительные источники финансирования, в частности частный капитал, для финансирования инфраструктурных проектов.

"Развитие концессии - дорог и инфраструктуры - может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", - заявил он.

Как сообщалось, по мнению главного экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом квартале, а мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках "Большого строительства" составил 3,05 на каждую вложенную гривну.