Экономика

18:24 03.12.2020

Печерский райсуд Киева 4 декабря рассмотрит дело по иску семьи Суркисов о вкладах в ПриватБанке

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Печерский райсуд Киева 4 декабря рассмотрит дело по иску семьи Суркисов о вкладах в ПриватБанке

Печерский районный суд города Киева 4 декабря рассмотрит дело по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Банк напомнил, что Большая палата Верховного суда (ВС) пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, и предоставила истцам возможность заново начать рассмотрение данного дела в судах гражданской юрисдикции.

Как сообщалось, Большая палата ВС 15 июня частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными bail-in.

В ходе заседания также стало известно, что Игорь Суркис владеет и на момент национализации контролирует опосредованно 8,25% в медиахолдинге "1+1", вместе с тем, согласно статье 24 закона об отмывании доходов, существенным участием является 10% и более.

Уточняется, что Суркис владеет долей в медиахолдинге через офшорную компанию Bolvik, в котором ему принадлежит 33,3%, тогда как офшор владеет 25% акций медиахолдинга. Еще одним акционером Bolvik является супруга народного депутата Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко. Есть также третий собственник, личность которого не раскрывается.

В ходе заседания также стало известно, что не все депозиты Суркисов в ПриватБанке попали под процедуру bail-in. Речь идет о депозите Рахмиля Суркиса (отец Суркисов) на 514 млн грн.

Кроме того, НБУ и Кабмин в понедельник подали ходатайство, которое поддержал ПриватБанк, о закрытии дела на основании положений банковского закона №590-IX.

Как сообщалось, для Нацбанка, Кабмина и ПриватБанка было важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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