Нефть растет и завершает подъемом третью неделю подряд, Brent на уровне $44,54 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 КСК в пятницу составляет $44,54 за баррель, что на $0,34 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $41,90 за баррель, что на $0,16 (0,38%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Срок действия декабрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием торгов в пятницу. Более активные январские контракты в пятницу прибавляют в цене $0,19 (0,45%), торгуясь на уровне $42,09 за баррель.

Поддержку рынку оказали сообщения о том, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл согласен на возобновление переговоров о новых экономических стимулах на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективой спроса на топливо на фоне роста числа новых заражений и введения новых ограничений.

В США вновь зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 - за минувшие сутки диагностировали 187 тыс. 833 случаев заражений, сообщает в пятницу издание The Wall Street Journal (WSJ). Газета отмечает, что этот показатель более чем на 10 тыс. превышает предыдущий максимум, установленный 13 ноября и составивший 177 тыс. 224 случаев за сутки.

Согласно результатам анализа данных университета Джонса Хопкинса, проведенного WSJ, за последние семь дней среднесуточный прирост новых заражений в стране составил 161 тыс. 165, а средний показатель за 14 дней - 144 тыс. 238.

"В США на этой неделе наблюдается значительное ужесточение ограничений в различных штатах, в то время как случаи заражения вирусом бьют рекорды в преддверии традиционного праздничного сезона поездок", - отметил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95%-й эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже в пятницу.

"Новости о вакцине поддерживают наше мнение, что мировой спрос на нефть вырастет в 2021 году, - отмечает вице-президент по энергетике IHS Markit Виктор Шам, которого цитирует Bloomberg. - Есть надежды на лучшие времена, но ближайшее будущее остается мрачным. Уровень новых случаев COVID-19 в Северной Америке и Европе вызывает опасения".