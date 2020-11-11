Экономика

10:56 11.11.2020

Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

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Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

Ассоциация ритейлеров Украины (РАУ) и Украинский совет торговых центров (УСТЦ) выступают против введения карантина выходного дня и предлагают Министерству здравоохранения подписать меморандум о порядке работы предприятий торговли и ТРЦ на время карантина.

"С целью достижения четкого порядка работы добросовестных субъектов хозяйствования в области ритейла, которые готовы соблюдать все санитарные нормы, РАУ и УСТЦ готовы предложить Минздраву подписать меморандум, в котором согласовать более широкий и четкий порядок работы предприятий торговли и ТРЦ на время карантина", - говорится в обращении отраслевых объединений к власти.

Ассоциации поддерживают проведение надлежащего контроля органами государственными власти за соблюдением карантинных норм в ТРЦ и магазинах и считают, что должны быть закрыты именно субъекты, которые не могут правильно организовать безопасную работу своего заведения.

По их мнению, при введении ограничений работы магазинов в выходные дни или времени их работы количество потребителей в торговых заведениях возрастет в другие дни, что приведет к очередям и скоплениям, в том числе в общественном транспорте, поскольку такие меры не повлияют на уменьшение потребительского спроса. В связи с этим не вводить "карантин выходного дня" для торговых заведений, а способствовать отлаженной работе с целью равномерного распределения покупателей.

Ритейлеры предлагают также разрешить ведение хозяйственной деятельности в "красной зоне" заведениям торговли, ТРЦ и другим предприятиям, так как это создает дополнительные риски для субъектов хозяйствования и не имеет положительного влияния на уменьшение заболеваемости.

Кроме того, РАУ и УСТЦ настаивают на обновлении утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины противоэпидемических мер для отдельных видов деятельности с целью их актуализации в ситуации, которая сложилась на территории Украины.

"По мнению ассоциаций, следует сосредоточиться не на установлении запретов работать отдельным категориям бизнеса, а на правильной организации работы с соблюдением санитарных норм, независимо от того, речь идет о магазине продуктов питания, детских товаров, строительных материалов, одежды или др.", - говорится в обращении.

Теги: #недвижимость #карантин #ритейлеры #трц
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