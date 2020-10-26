Экономика

17:30 26.10.2020

Цена газа для тепловиков по ПСО в октябре составит 5,374 тыс. грн/тыс. куб. м – "Нафтогаз"

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Цена газа для тепловиков по ПСО в октябре составит 5,374 тыс. грн/тыс. куб. м – "Нафтогаз"

Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) в октябре составит 5 тыс. 374,1 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам), что на 24,4% больше, чем сентябрьская цена (4,319 тыс. грн/тыс. куб. м).

В "Нафтогазе" напоминают, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

"За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли, по сравнению с сентябрьскими ценами, на 26% из-за повышения спроса. Однако благодаря значительным запасам в поземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - отмечают в НАК.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #цена
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