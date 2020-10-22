ICU запустила онлайн-платформу для онлайн торговли ОВГЗ

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade – информационный сайт online.icu и торговую систему ICU Trade, которая позволяет инвесторам торговать облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе с мобильных устройств.

"Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов", – приводится в сообщении группы в четверг комментарий руководительницы отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгении Грищенко.

Она уточнила агентству "Интерфакс-Украина", что технически сделки проходят на бирже "Перспектива".

В то же время Грищенко отметила, что в отсутствие полноценного биржевого "стакана" и системы онлайн доступа к биржевым торгам для розничных инвесторов, ICU Trade с двусторонними котировками от ICU является оптимальным вариантом.

"В перспективе планируем расширять платформу всеми доступными инструментами, как это разрешено законом 2284 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов", который вступит в силу с июля 2021 года – ИФ)", – сказала руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

Она также допустила, что в будущем ICU предоставит онлайн доступ розничным клиентам к биржевым торгам. "Будем подстраиваться под ситуацию на рынке", – пояснила представитель ICU.

В группе добавили, что пользователь платформы сможет следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7, получать индивидуальные предложения по ОВГЗ, контролировать движение средств и остатки на счете и выводить средства на свой банковский счет.

"Мы предлагаем бесплатное обслуживание счета в ценных бумагах и одни из самых низких комиссий на рынке. После первичной регистрации у брокера, все операции по купле/продаже ОВГЗ в ICU Trade можно проводить с помощью электронной подписи с использованием SMS", – уточнила Грищенко.

В релизе указывается, что планируется запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые должны повысить удобство инвестирования.

Основанная в 2006 году специалистами из ING Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на рынках Центральной и Восточной Европы. Под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн, в Украине входит в число лидеров по объемам активов под управлением.

Владельцы и партнеры группы – Макар Пасенюк и Константин Стеценко