МАУ впервые с 2014г выплатила государственный авиасбор за пассажирские перевозки - источник

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) выплатила государству авиационный сбор за пассажирские и грузовые авиаперевозки за август в размере 4,641 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в госаппарате, 21 октября 2020 года МАУ перечислила госавиасбор за пассажирские и грузовые перевозки за период с 7 по 31 августа 2020 года в размере 4,641 млн грн.

Источник также подчеркнул, что госавиасбор за перевозку пассажиров МАУ не выплачивала с 2014 года.

Как сообщалось, в июле 2020 года Верховная Рада установила размер и особенности взимания государственного сбора за каждого пассажира, вылетающего из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорты страны.

Этим решением парламент усовершенствовал существовавший ранее механизма взимания государственных авиасборов, которые являются основным источником поступления в государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, за счет которого полностью содержится и осуществляет свою деятельность Государственная авиационная служба Украины.