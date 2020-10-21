Министры стран ЕС договорились о масштабной аграрной реформе

Страны-члены Европейского союза согласились на проведение масштабной аграрной реформы.

Министры сельского хозяйства государств ЕС поддержали утром в среду компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете ЕС во втором полугодии, сообщает Deutsche Welle.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в данной отрасли. "Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой доходов компаний", - подчеркнула она.

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей.

Каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20% прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти деньги не были потеряны в случае недостаточной вовлеченности в подобные программы, предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Клёкнер. В ходе нее данные средства могут быть выделены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. На долю Германии из этой суммы приходится 42 млрд евро.

В этом году германские фермеры неоднократно выходили на акции протеста. В частности, это связано с тем, что многие агропредприятия страны, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. Кроме того, фермеры критиковали запланированные властями ограничения на использование пестицидов.