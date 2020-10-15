Беларусь продлила до конца года госрегулирование цен на социально значимые товары

Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено в Беларуси до 31 декабря 2020 года.

Перечень из 18 социально значимых товаров утвержден постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 октября, оно вступило в силу четверг.

Как сообщалось, в начале октября правительство Беларуси обратилось за соответствующим согласованием в коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Коллегия согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси на 77 дней - до 31 декабря 2020 года.

В перечень, в частности, входят такие товары, как рыба, сливочное масло, мука, рис, хлеб, мясо, сыры, молоко, детское питание.

Ранее сообщалось, что госрегулирование цен в Беларуси на социально значимые товары введено в середине апреля сроком на 90 дней в качестве защитной меры от негативного влияния на экономику пандемии коронавируса. В июле по согласованию с коллегией ЕЭК срок действия постановления был продлен еще на 90 дней.

Госрегулирование цен продлено на фоне скачка инфляции в сентябре после заметного ослабления белорусского рубля в августе (почти на 9%) из-за резкого роста спроса на валюту, который стал основной причиной беспрецедентного падения золотовалютных резервов на $1,4 млрд в августе.

Так, в сентябре потребительские цены выросли сразу на 0,9% после роста на 0,2% в августе. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6,1% с 5,6% в августе при целевом прогнозе НББ не более 5% по итогам года.