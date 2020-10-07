Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 кв составляет $41,74 за баррель, что на $0,91 (2,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $39,68 за баррель, что на $0,99 (2,43%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 октября, увеличились на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), появившиеся накануне, показали более существенный рост - на 951 тыс. баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров - переговоры о новых бюджетных стимулах в США, курс которых меняется вслед за изменением настроения президента страны Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин вернулись к обсуждению нового пакета стимулирующих мер в среду после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что хотел бы принятия пакета Конгрессом.

Накануне Трамп заявил, что не намерен вести переговоры с Конгрессам по очередному пакету мер поддержки экономики до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.