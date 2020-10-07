Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. ведет переговоры с крупнейшей в мире горнодобывающей компанией BHP Group по поводу поставок никеля на фоне стремления Tesla увеличить производство и избежать дефицита поставок, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры сфокусированы на цене, и стороны еще не пришли к итоговому соглашению, отметил один из источников. Tesla пытается увеличить объем металла, используемого в батареях для электромобилей, чтобы улучшить их показатели.

Никель является ключевым элементом для катодов в батареях для электромобилей. Глава Tesla Илон Маск высказывал опасения относительно поставок в связи с трудностями в поиске устойчивых источников.

Сделка с Tesla может стать неожиданностью для некоторых инвесторов BHP, поскольку на никель приходится лишь небольшая часть бизнеса горнодобывающей компании. Она станет сигналом о прогрессе в усилиях компании по расширению в этом сегменте и переориентации подразделения по добыче никеля на обслуживание производителей батарей.

Спрос на никель, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы на фоне увеличения операций Tesla и таких компаний, как BMW AG и Volkswagen AG, которые расширяют свои линейки электронных автомобилей.

Маск в сентябре сказал, что его компания ведет переговоры с несколькими производителями никеля, не уточнив, о ком именно идет речь.

"Спрос на никель вырастет значительно за счет батарей и сегмента электромобилей, и это приведет к увеличению цен на никель", - сказал главный исполнительный директор BHP Майк Генри в ходе интервью в прошлом месяце.

Tesla в июне договорилась о покупке кобальта для двух своих новых автомобильных заводов у сырьевого трейдера Glencore, а за последние недели заключила пятилетний контракт на поставку сырьевых материалов с Piedmont Lithium Ltd.

Бразильская Vale SA, ведущий производитель никеля, также ведет переговоры с Tesla.

Акции BHP на торгах в Сиднее в среду подешевели на 1,1%, цена бумаг Tesla на предварительных торгах в Нью-Йорке растет на 0,4%.